В России начался прием заявлений на новую выплату для семей с детьми от восьми до 17 лет
Речь идет о новой выплате для малообеспеченных семей с детьми от восьми до 17 лет. Соответствующую меру поддержки поручил установить президент Владимир Путин.
В России начал прием заявлений на новую выплату для семей с детьми от восьми до 17 лет. Об этом в воскресенье, 1 мая,
Речь идет о новой выплате для малообеспеченных семей с детьми от восьми до 17 лет. Соответствующую меру поддержки поручил установить президент Владимир Путин.
Досрочно заполнить заявления можно было на портале госуслуг до 1 мая. Документы уже поступили в пенсионный фонд России. В течение десяти дней заявления рассмотрят, после чего семьям поступят выплаты.
Ранее в ПФР сообщили, что отделения не прекратят работу в майские праздники.