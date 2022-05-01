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В России начался прием заявлений на новую выплату для семей с детьми от восьми до 17 лет
Речь идет о новой выплате для малообеспеченных семей с детьми от восьми до 17 лет. Соответствующую меру поддержки поручил установить президент Владимир Путин.

В России начал прием заявлений на новую выплату для семей с детьми от восьми до 17 лет. Об этом в воскресенье, 1 мая, напомнили РИА Новости.

Речь идет о новой выплате для малообеспеченных семей с детьми от восьми до 17 лет. Соответствующую меру поддержки поручил установить президент Владимир Путин.

Досрочно заполнить заявления можно было на портале госуслуг до 1 мая. Документы уже поступили в пенсионный фонд России. В течение десяти дней заявления рассмотрят, после чего семьям поступят выплаты.

Ранее в ПФР сообщили, что отделения не прекратят работу в майские праздники.