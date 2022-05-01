В крупных городах на юге Украины появился российский интернет
Ранее он заявил, что Украина отключила от интернета и мобильной связи Херсонскую область и часть Запорожской территории. Случившееся он назвал диверсией и сообщил, что таким поступком украинские власти демонстративно отказались от своих же территорий.
В крупных городах на юге Украины появился российский интернет. Об этом в воскресенье, 1 мая,
Ранее он заявил, что Украина отключила от интернета и мобильной связи Херсонскую область и часть Запорожской территории. Случившееся он назвал диверсией и сообщил, что таким поступком украинские власти демонстративно отказались от своих же территорий.
Вскоре после этого Крючков заявил, что в указанных регионах появился российский интернет.
«Сейчас в эти регионы уже входит российский интернет. Мелитополь, Херсон… уже есть российский интернет. Пока не повсеместно, но уже трафик поступает», — сказал он.