В конгресс внесли резолюцию об участии ВС США в конфликте на Украине

Резолюция призвана обеспечить возможность принятия мер в ответ на использование Россией химического, биологического или ядерного оружия.

В конгресс США внесли на рассмотрение проект резолюции, которая разрешает использовать американские вооруженные силы для защиты Украины в случае применения Россией оружия массового уничтожения. Об этом передает РИА Новости .

В пояснительной записке к проекту говорится, что в случае одобрения инициатива позволит президенту США использовать силы для реагирования на «сценарий, при котором РФ применит химическое, биологическое или ядерное оружие в отношении Украины».

Отмечается, что резолюция призвана обеспечить возможность принятия мер в ответ на использование Россией химического, биологического или ядерного оружия.

Как подчеркнул член палаты представителей конгресса США Адам Кинзингер, который внес на рассмотрение проект резолюции, США должны «встать на защиту человечества» вместе с союзниками.