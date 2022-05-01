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В Госдуме предложили добавить россиянам еще семь дней отпуска
По словам врио главы фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, россияне смогут использовать эти дни по своему усмотрению.

В Госдуме предложили добавить россиянам еще семь дней отпуска. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщили РИА Новости со ссылкой на врио главы фракции ЛДПР Леонида Слуцкого.

Он заявил, что россиянам стоит дать еще семь дней отпуска дополнительно к 28 положенным. Использовать они их смогут по своему желанию — или на Новый год, или на майские праздники.

«ЛДПР предлагает добавить семь выходных к 28 дням ежегодного отпуска, которые положены россиянам. Их можно будет использовать по своему усмотрению. Или на Новый год, или на майские праздники», — заявил Слуцкий.