В Белгородской области произошел пожар на военном объекте

По предварительной информации, пострадал один местный житель.

В Белгородской области на территории военного объекта произошел пожар. Об этом в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Он отметил, что пожар на территории одного из объектов Минобороны произошел на границе трех Борисовского, Белгородского районов и Яковлевского городского округа.

По предварительной информации, пострадал один местный житель. У него легкое ранение, ему оказывают медпомощь.

На месте работают оперативные службы.