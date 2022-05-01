В Белгородской области произошел пожар на военном объекте
По предварительной информации, пострадал один местный житель.
В Белгородской области на территории военного объекта произошел пожар. Об этом в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Он отметил, что пожар на территории одного из объектов Минобороны произошел на границе трех Борисовского, Белгородского районов и Яковлевского городского округа.
По предварительной информации, пострадал один местный житель. У него легкое ранение, ему оказывают медпомощь.
На месте работают оперативные службы.