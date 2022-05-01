Умер профессор рязанского агротехнологического университета Михаил Латышонок

Ему было 64 года.

Умер профессор рязанского агротехнологического университета Михаил Латышонок. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщила пресс-служба вуза.

Михаил Латышонок умер в субботу, 30 апреля. Ему было 64 года.

В пресс-службе РГАТУ также сообщили, что гражданская панихида состоится в понедельник, 2 мая, в 10.00 по адресу: улица Вишневая, дом № 35.

Михаил Латышонок работал в вузе с 1994 года, начиная с должности ассистента. В 2019 году он занял должность профессора кафедры организации транспортных процессов и безопасности жизнедеятельности.

Фото РГАТУ имени Костычева