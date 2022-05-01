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Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета
Глава Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал произошедшее диверсией и заявил, что подобное уже случалось с Донбассом и Крымом. Следом за отключением связи последует отказ от выплат пенсий и пособий, а также исполнение банковских обязательств.

Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщили РИА Новости со ссылкой на главу Крыма по информационной политике Олега Крючкова.

Ранее российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. Из-за этого украинские власти отключили Херсон от мобильной связи и интернета, посчитал Крючков.

По его словам, подобное уже происходило с Донбассом и Крымом. Следом за отключением мобильной связи последуют отказ от выплат пенсий и пособий, а также исполнение банковских обязательств.

«Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета, тем самым демонстративно отказавшись от этих территорий. Теперь она перестанет выплачивать пенсии и пособии, а также исполнять свои банковские обязательства, по сути, грабя людей, как это было в Донбассе и Крыму. Общая схема», — сказал Олег Крючков.

Произошедшее с Херсоном он назвал диверсией.