Рязанцев предупредили об активизации мошенников в праздничные дни

Как сообщили правоохранители, мошенники могут звонить рязанцам и под различными предлогами выманивать у них деньги. Два подобных случая зафиксировали в областном центре.

Рязанцев предупредили об активизации мошенников в праздничные дни. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как сообщили правоохранители, мошенники могут звонить рязанцам и под различными предлогами выманивать у них деньги. Два подобных случая зафиксировали в областном центре.

Так, на уловку мошенников попался 25-летний рязанец. Ему позвонили и представились сотрудниками службы безопасности банка. Рязанку сообщили, что с его счетом проблемы и убедили перевести деньги на «резервный счет». Потерпевший через мобильное приложение перевел злоумышленнику 132 тысячи рублей.

Таким же способом 35 тысяч рублей лишился 18-летний рязанец.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Рязанцев просят сразу прерывать телефонный разговор, если звонят под именем сотрудников безопасности банка или правоохранительных органов.

«Важно помнить, что сотрудники службы безопасности банка никогда не звонят гражданам по поводу проблем со счетом. Никогда и ни при каких условиях не передавать свои персональные данные, в том числе серийные номера паспортов, а также пароли и кодовые слова банковских счетов и карт», — напомнили полицейские.