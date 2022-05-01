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Путин подписал закон о защите особо охраняемых территорий от застройки
Закон вносит изменения в Градостроительный кодекс.

Путин подписал закон о защите особо охраняемых территорий от застройки. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Градостроительный кодекс. Согласно ему, охраняемые природные территории теперь защищены от застройки. Также документ определяет перечень видов приоритетных объектов инфраструктуры, которые могут быть построены в упрощенном порядке — это магистральные газопроводы, объекты энергоинфраструктуры, дефицитные на данной территории объекты социальной инфраструктуры, а также объекты промышленной инфраструктуры, которые обеспечивают создание, внедрение и развитие импортозамещающих и ресурсосберегающих технологий.

Кроме того, теперь до трех-пяти рабочих дней сокращены сроки оформления прав граждан на земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, гаражного строительства, индивидуального жилищного строительства при государственной регистрации прав. Все документы можно оформить через Росреестр и МФЦ.