Путин подписал указ о дополнительных мерах по кибербезопасности России

С 1 января 2025 года ведомствам будет запрещено использовать средства защиты информации, произведенные в недружественных странах.

Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах для обеспечения информационной безопасности России. Об этом передает РИА Новости .

Согласно указу, руководство корпораций, госфондов, системообразующих предприятий должно будет создать структурные подразделения по обеспечению кибербезопасности.

С 1 января 2025 года ведомствам будет запрещено использовать средства защиты информации, произведенные в недружественных странах.

Указ также предоставляет Федеральной службе безопасности «беспрепятственный доступ» к принадлежащим органам или ресурсам, доступ к которым обеспечивается через интернет.