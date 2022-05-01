Путин подписал указ о дополнительных мерах по кибербезопасности России
С 1 января 2025 года ведомствам будет запрещено использовать средства защиты информации, произведенные в недружественных странах.
Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах для обеспечения информационной безопасности России. Об этом передает
Согласно указу, руководство корпораций, госфондов, системообразующих предприятий должно будет создать структурные подразделения по обеспечению кибербезопасности.
С 1 января 2025 года ведомствам будет запрещено использовать средства защиты информации, произведенные в недружественных странах.
Указ также предоставляет Федеральной службе безопасности «беспрепятственный доступ» к принадлежащим органам или ресурсам, доступ к которым обеспечивается через интернет.