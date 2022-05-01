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Пожилая рязанка отсудила деньги у мошенника из Подмосковья
Мужчина под видом продавца постельного белья проник в квартиру 95-летней женщины и украл у нее более 500 тысяч рублей.

Пожилой рязанке возместили причиненный ущерб, который ей нанес мошенник. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщила пресс-служба прокуратуры.

41-летний житель Подмосковья подошел к 95-летней рязанке на улице и предложил купить у него подушки и комплект постельного белья. Злоумышленник предложил рязанке внимательно осмотреть покупку дома, на что женщина согласилась. Она пригласила продавца в квартиру, осмотрела товар и решила купить. Достала из своего «тайника» деньги и отдала нужную сумму мошеннику. После этого покупательница обнаружила пропажу 500 тысяч рублей.

Железнодорожный суд удовлетворил иск районного прокурора, который был подан в интересах пенсионерки. У подсудимого взыскали в качестве материального ущерба 383 тысячи рублей.

Также прокурор подал апелляцию на приговор суда и просит суд рассмотреть возможность дать мошеннику реальный срок в виде лишения свободы.