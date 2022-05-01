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Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9%
Ранее ставка по программе «Льготная ипотека» составляла 12%. По поручению президента Владимира Путина, ее снизили до 9%. Также сообщается, что программа будет действовать до конца 2022 года.

Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9%. Информация об этом в воскресенье, 1 мая, появилась на сайте кабмина.

Ранее ставка по программе «Льготная ипотека» составляла 12%. По поручению президента Владимира Путина, ее снизили до 9%. Также сообщается, что программа будет действовать до конца 2022 года.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о снижении процентной ставки по программе „Льготная ипотека“ с 12 до 9%, а также о продлении действия программы до конца 2022 года. Это позволит повысить доступность жилья для российских семей и поддержать строительную отрасль», — говорится в сообщении.

Получить ипотеку на покупку жилья в новостройках, строительство частного или покупку земельного участка по льготной программе россияне могут на прежних условиях. Максимальный размер кредита, как и прежде, для Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей составляет 12 миллионов, в других регионах — 6 миллионов рублей. Первоначальный взнос — не менее 15%. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возместит государство.