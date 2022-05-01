Губернатор Курской области назвал обрушение железнодорожного моста диверсией

Возбуждено уголовное дело.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что обрушение железнодорожного моста было диверсией. Об этом он сообщил в своем канале в Telegram .

В своем видеообращении Старовойт отметил, что возбуждено уголовное дело. В произошедшем будут разбираться следственные органы и специалисты силовых ведомств.

Напомним, мост частично обрушился на 67 километре пути Суджа-Сосновый Бор. Дорога использовалась для товарных составов.