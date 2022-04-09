В Рязанской области задержали трех скрывавшихся от следствия преступников
В Рязанской области задержали трех местных жителей, которые числились в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В Рязанской области задержали трех местных жителей, которые числились в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Оперативники уголовного розыска отдела МВД по Московскому району задержали 35-летнего рязанца. Он был осужден за разбойное нападение и уклонился от ареста. Осужденного разыскали и задержали.
Также была задержана 37-летняя жительница Пронского района, скрывавшаяся от следствия. В отношении нее было возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемую разыскали оперативники в Скопинском районе.
В Октябрьском районе задержали 30-летнего рязанца. Его обвиняют в совершении хищения.
Задержанных арестовали, их передадут инициаторам розыска. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.