В Рязанской области из-за подъема воды в реке Хупте подтопило два моста

В Ряжском районе в субботу, 9 апреля, в результате подъема воды в реке Хупте подтопило низководный мост вблизи Ряжска. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

В Ряжском районе в субботу, 9 апреля, в результате подъема воды в реке Хупте подтопило низководный мост вблизи Ряжска. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Жизнеобеспечение населения не нарушено, есть объездной путь. Лодочные переправы отсутствуют.

Такая же ситуация сложилась в Александро-Невском районе. Там подтопило низководный мост вблизи деревни Норовка.

В воскресенье, 10 апреля, возможно подтопление еще шести низководных мостов.