В Песочне закрылась «легендарная» рюмочная

В Дашково-Песочне закрылась рюмочная, возле которой много лет собирались желающие выпить рязанцы. Заведение возмущало многих местных жителей. Пост об этом опубликовали в соцсетях.

В Дашково-Песочне закрылась рюмочная, возле которой много лет собирались желающие выпить рязанцы. Заведение возмущало многих местных жителей. Пост об этом опубликовали в соцсетях.

«Рюмочной здесь больше не будет!» — гласит объявление на стене заведения.

«Ура, товарищи, ее больше нет!» — прокомментировал автор поста.

В комментариях горожане отметили, что «так умирают легенды».