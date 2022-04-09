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В Песочне закрылась «легендарная» рюмочная
В Дашково-Песочне закрылась рюмочная, возле которой много лет собирались желающие выпить рязанцы. Заведение возмущало многих местных жителей. Пост об этом опубликовали в соцсетях.

В Дашково-Песочне закрылась рюмочная, возле которой много лет собирались желающие выпить рязанцы. Заведение возмущало многих местных жителей. Пост об этом опубликовали в соцсетях.

«Рюмочной здесь больше не будет!» — гласит объявление на стене заведения.

«Ура, товарищи, ее больше нет!» — прокомментировал автор поста.

В комментариях горожане отметили, что «так умирают легенды».