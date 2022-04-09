В Песочне закрылась «легендарная» рюмочная
В Дашково-Песочне закрылась рюмочная, возле которой много лет собирались желающие выпить рязанцы. Заведение возмущало многих местных жителей. Пост об этом опубликовали в соцсетях.
В Дашково-Песочне закрылась рюмочная, возле которой много лет собирались желающие выпить рязанцы. Заведение возмущало многих местных жителей. Пост об этом опубликовали в соцсетях.
«Рюмочной здесь больше не будет!» — гласит объявление на стене заведения.
«Ура, товарищи, ее больше нет!» — прокомментировал автор поста.
В комментариях горожане отметили, что «так умирают легенды».