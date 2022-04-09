В Дашково-Песочне похитители продуктов попали на видео

В рязанском магазине мужчина и женщина, укравшие продукты, попали на камеру видеонаблюдения. Видео прислали в редакцию РЗН. инфо.

В рязанском магазине мужчина и женщина, укравшие продукты, попали на камеру видеонаблюдения. Видео прислали в редакцию РЗН. инфо.

Инцидент произошел в Дашково-Песочне в тот момент, когда продавца не было на кассе.

«Кто-нибудь знает этих людей? Украли много разных вещей. Пусть их знакомые знают, какие люди их окружают», — написали пострадавшие.