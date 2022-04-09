Рязанский священник оставил должность из-за репостов с ругательствами в соцсетях

Настоятель Покровского храма в поселке Турлатово Сергей Титков покинул пост из-за репостов во «Вконтакте», содержащих матерную лексику, а также из-за нарушений богослужебной практики. Информация об этом появилась на странице самого священника.

Настоятель Покровского храма в поселке Турлатово Сергей Титков покинул пост из-за репостов во «Вконтакте», содержащих матерную лексику, а также из-за нарушений богослужебной практики. Информация об этом появилась на странице самого священника.

К посту прилагаются документы, из которых следует, что священник делал репосты из антиклерикального сообщества, в том числе содержащих бранную лексику. Митрополит Михайловский и Рязанский Марк попросил Титкова объясниться.

Также сообщается, что протоиерей позволял отклонения от богослужебной практики — не читал «Молитву о восстановлении мира».

В заявлении Титкова говорится, что он оставил должность «по состоянию здоровья».

Напомним, в 2019 году рязанские священники выступили в защиту заключенных по «московскому делу». Среди подписавших письмо был протоиерей Сергей Титков, Настоятель Покровского храма в Турлатове Рязанской области.