Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 09
Вск, 10
11°
Пнд, 11
14°
ЦБ USD 74.85 -1.4 09/04
ЦБ EUR 81.71 -1.58 09/04
Нал. USD 65.00 / 78.00 16:40
Нал. EUR 72.00 / 85.00 16:40
Новости
Публикации
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Материалы...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
5 апреля 16:40
2 915
Пропажа ряда лекарств из аптек: что об этом думают рязанцы и советуют...
Региональный минздрав провел мониторинг ассортимента и ...
3 апреля 10:18
11 469
Рязанцам рассказали, как получить новое «путинское» пособие на детей
Президент Владимир Путин объявил о введении нового ежем...
31 марта 15:55
7 472
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
19 268
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Российские власти осудили блокировку YouTube-канала «Дума ТВ»
Google заблокировал YouTube-канал «Дума ТВ». Это решение прокомментировали представители власти РФ.

Google заблокировал YouTube-канал «Дума ТВ». Это решение прокомментировали представители власти РФ.

На канале было более 145 тысяч подписчиков, видео суммарно набрали более 100 миллионов просмотров, говорится в Telegram-канале Госдумы. На ресурсе публиковали эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что YouTube может стать незаконным в России.

«YouTube уверенным шагом идет к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона. Очень жаль, что YouTube сделал такой выбор», — написал Клишас в Telegram-канале.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, «YouTube подписал себе приговор».

«Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», — написала Захарова.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, блокировка канала Госдумы — «это очередное доказательство нарушений прав и свобод граждан Вашингтоном».

Напомним, ранее стало известно, что Роскомнадзор откажется от новых мер против YouTube, если он выполнит требования.