Российские власти осудили блокировку YouTube-канала «Дума ТВ»

Google заблокировал YouTube-канал «Дума ТВ». Это решение прокомментировали представители власти РФ.

Google заблокировал YouTube-канал «Дума ТВ». Это решение прокомментировали представители власти РФ.

На канале было более 145 тысяч подписчиков, видео суммарно набрали более 100 миллионов просмотров, говорится в Telegram-канале Госдумы. На ресурсе публиковали эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что YouTube может стать незаконным в России.

«YouTube уверенным шагом идет к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона. Очень жаль, что YouTube сделал такой выбор», — написал Клишас в Telegram-канале.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, «YouTube подписал себе приговор».

«Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», — написала Захарова.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, блокировка канала Госдумы — «это очередное доказательство нарушений прав и свобод граждан Вашингтоном».

Напомним, ранее стало известно, что Роскомнадзор откажется от новых мер против YouTube, если он выполнит требования.