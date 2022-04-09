Мэр Рязани вышла на субботник в городском сквере

Рязанцы 9 апреля вышли на городской субботник. Одним из мест, которые расчистили горожане, стал Читающий сквер на улице Сельских строителей.

Рязанцы 9 апреля вышли на городской субботник. Одним из мест, которые расчистили горожане, стал Читающий сквер на улице Сельских строителей. Об этом написала в соцсетях глава администрации города Елена Сорокина, которая присоединилась к уборке.

Сквер благоустроили в 2021 году по программе местных инициатив при участии депутатского корпуса. В нем обустроили дорожки и установили ограждения, сделали освещение. В этом году в планах установить вдоль дорожек скамейки и урны, сообщила Сорокина.

«На уборку Читающего сквера сегодня вышли сотрудники администрации, наших предприятий и организаций, активисты, общественники. Людей было много. Настроение отличное, и погода не подвела. Зарядились энергией и позитивом, пообщались, привели в порядок большую территорию. Вместе и работать веселее, и все получается быстрее и лучше!» — написала Елена Сорокина.