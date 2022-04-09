Хоккеист из Рязани подписал трехлетний контракт с клубом «Бостон Брюинз»

Клуб НХЛ «Бостон Брюинз» заключил контракт с российским нападающим Георгием Меркуловым. Об этом сообщает «Чемпионат».

Клуб НХЛ «Бостон Брюинз» заключил контракт с российским нападающим Георгием Меркуловым. Об этом сообщает «Чемпионат».

Спортсмен — уроженец Рязани. Соглашение с 21-летним форвардом рассчитано на три года. Общая сумма контракта составит 2,775 млн долларов.

В сезоне-2021/2022 Георгий Меркулов играл в NCAA, выступая за команду университета Огайо.

Меркулов в ходе сезона-2019/2020 переехал в Северную Америку. До этого числился в системе СКА и играл за «Капитан» в МХЛ и за «Тамбов» в ВХЛ.