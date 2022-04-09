Евросоюз перестал пропускать автотранспорт, зарегистрированный в РФ

Страны Евросоюза прекратили пропуск автотранспортных средств, которые зарегистрированы в России и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы РФ.

Страны Евросоюза прекратили пропуск автотранспортных средств, которые зарегистрированы в России и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы РФ.

Таможенные службы государств Евросоюза, граничащих с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, с 8 апреля прекратили допуск автомобилей с регистрацией этих стран.

Меры приняты в соответствии с пятым санкционным пакетом.