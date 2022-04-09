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Байден подписал закон о запрете импорта энергоносителей из России
Президент США Джо Байден подписал законы о запрете на импорт российских нефти и газа, а также о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией. Ранее эти законопроекты одобрили в Конгрессе США, сообщает РБК.

Президент США Джо Байден подписал законы о запрете на импорт российских нефти и газа, а также о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией. Ранее эти законопроекты одобрил Конгресс США, сообщает РБК.

По уточнению Белого дома, закон о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией принят для дальнейшего усиления торговых и правозащитных санкций. Также президент США подписал указ, который запрещает инвестиции в Россию и расширяет ограничения на экспорт разного вида товаров. Запрещены среди прочего любые новые инвестиции в Россию гражданами США.

Санкции коснулись экспорта, реэкспорта, поставки или продажи любой продукции, которые должны проходить экспортный контроль.