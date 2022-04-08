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Жительница Александро-Невского района вырастила ананас на подоконнике
Женщина решила вырастить ананас полтора года назад. Ананас она вырастила из верхней его части — султана.

Жительница Александро-Невского района вырастила ананас на подоконнике. Об этом пишет ИД «Пресса».

Женщина решила вырастить ананас полтора года назад. Она рассказала, что любит ботанические эксперименты, особенно с теми растениями, плоды которых потом можно съесть.

Она сообщила, что вырастила из косточек мандарин, лимон из черенка. Ананас она вырастила из верхней его части — султана.

«Тут тоже есть своя хитрость. Важно, чтобы воды касалась только самая нижняя часть султана, для этого надо наколоть его зубочистками. Они уберегут султан от полного погружения в воду», — отметили в сообщении.

Женщина рассказала, что ананас «переселили» в горшок с землей, а через несколько месяцев пересадили. Позже ананас зацвел, на месте цветка появился плод. Ананас вырос спустя полтора года ухода за ним.

«Я даже не ожидала такого результата. Просто было интересно узнать, чем же закончится мой эксперимент, — отметила женщина.

Она рассказала, что ананас на вкус оказался сочным и сладким, и был вкуснее, чем покупной.