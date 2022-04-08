Выплату лауреатам рязанской библиотечной премии Гладковой увеличили до 15 тысяч

Награду ежегодно получают 10 работников государственных и муниципальных библиотек.

Выплату лауреатам рязанской библиотечной премии Гладковой увеличили до 15 тысяч рублей. Соответствующее постановление областной думы официально опубликовали в пятницу, 8 апреля.

Согласно документу, вознаграждение лауреатам премии имени Гладковой увеличилось на 8 тысяч рублей (ранее премия составляла 7 тысяч — каждому библиотекарю).

Награду ежегодно получают 10 работников государственных и муниципальных библиотек.

Награда учреждена в память Любови Гладковой — заслуженного работника культуры Российской Федерации. Женщина 53 года проработала в Рязанской областной библиотеке имени Горького.