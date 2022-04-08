В Сасовском районе полицейские остановили пьяного водителя

Инцидент произошел в селе Нижнее Мальцево.

В Сасовском районе полицейские остановили пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД .

Инцидент произошел в селе Нижнее Мальцево, около дома № 54 по улице Центральной.

Для проверки правоохранители подали сигнал об остановке водителю «ВАЗ». При общении с мужчиной они обнаружили признаки алкогольного опьянения.

Ему предложили пройти освидетельствование. Оно показало 0,322 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчину отстранили от вождения. На него составили административный протокол.