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В Рязанской области средние и крупные имущественные комплексы будут охранять круглосуточно
Об этом сообщил зампред Артем Никитин.

В Рязанской области средние и крупные имущественные комплексы будут охранять круглосуточно. Об этом сообщил зампред облправительства Артем Никитин в telegram-канале.

По его словам, речь идет о зданиях, находящихся в региональной собственности. В частности, о тех сооружениях, которые по разным причинам сейчас не используются. Решение вступило в силу с 8 апреля.

Как написал Артем Никитин, это связано с событиями, случившимися в здании на улице Лево-Лыбедской и в комплексе бывшего училища связи на улице Каширина.

Напомним, что после предыдущего случая критики АНО «Цифровой регион» был уволен глава министерства цифрового развития области Валерий Стройков.