В Рязани задержали оптовика, снабжавшего наркотиками закладчиков

Сотрудникам УНК УМВД в ходе работы по пресечению деятельности участников одного из даркнет-магазинов по сбыту наркотиков удалось «вычислить» гражданина, который транспортирует в Рязань значительные партии наркотических средств.

В Рязани полицейские задержали оптовика, который снабжал сеть закладчиков наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудники отряда «Гром» пресекли попытку доставки в Рязань двух килограммов «синтетики». Оптовую партию планировали реализовать через закладки.

На въезде в Рязань со стороны Москвы полицейские остановили автомобиль, за рулем которого был 23-летний безработный рязанец. У него нашли в багажнике коробку с восемью запаянными полиэтиленовыми свертками с производным N-метилэфедрона общей массой 1 килограмм 987 грамма.

Задержанный сообщил, что хотел расфасовать оптовую партию на части и разложить в закладки для розничных распространителей.

Полицейские обследовали квартиру на улице Лермонтова, где он жил и изъяли там более 340 граммов «синтетики», а также пять граммов гашиша и марихуаны.

Изучив записи мобильного телефона, оперативники выяснили место недавно сделанной им закладки. Тайник с массой 40 граммов нашли около Южной окружной дороги.

В общей сложности из незаконного оборота изъяли более 2 килограммов 370 граммов наркотиков

Возбуждено уголовное дело по части 3, статьи 30, части 4 и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах»). Фигуранта заключили по стражу.