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В Рязани пройдет второй общегородской субботник
Он состоится на девяти площадках.

В Рязани пройдет второй общегородской субботник. Объявление появилось на сайте горадминистрации.

Мероприятие состоится в рамках весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке территории.

Субботник пройдет в субботу, 9 апреля, с 9:00 до 11:00 во всех районах города. В нем поучаствуют сотрудники мэрии, представители муниципальных предприятий, организаций всех форм собственности, а также жители Рязани.

Субботник состоится на девяти площадках:

  • на зеленой зоне от дома № 1 по улице Зубковой до улицы Советской Армии;
  • на разворотном круге в Недостоеве (улица Сельских строителей);
  • на улице Кальной (от школы № 73 до ЖК «Триколор»);
  • на Голенчинском шоссе (от Славянского проспекта до разворотного круга «Психбольница» включительно);
  • в районе дома № 17 по улице Татарской (парковка в районе ТЦ «Флагман»);
  • на зеленых зонах от остановки «ВНИИМС» до улицы Нахимова, от улицы Нахимова до Окружной дороги;
  • на зеленой зоне в Дягилеве в районе конечной остановки автобуса № 18 (в районе дома № 64 по улице Центральная);
  • в районе дома № 36а по улице Соборная;
  • на зеленой зоне на Касимовском шоссе между улицами Тимуровцев и Советской Армии за остановкой «ТЦ „Лента“».

Желающих принять участие в субботнике попросили иметь при себе перчатки. Необходимый инвентарь предоставят на местах сотрудники «ДБГ».