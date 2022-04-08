В Рязани пройдет второй общегородской субботник

Он состоится на девяти площадках.

В Рязани пройдет второй общегородской субботник. Объявление появилось на сайте горадминистрации.

Мероприятие состоится в рамках весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке территории.

Субботник пройдет в субботу, 9 апреля, с 9:00 до 11:00 во всех районах города. В нем поучаствуют сотрудники мэрии, представители муниципальных предприятий, организаций всех форм собственности, а также жители Рязани.

Субботник состоится на девяти площадках:

на зеленой зоне от дома № 1 по улице Зубковой до улицы Советской Армии;

на разворотном круге в Недостоеве (улица Сельских строителей);

на улице Кальной (от школы № 73 до ЖК «Триколор»);

на Голенчинском шоссе (от Славянского проспекта до разворотного круга «Психбольница» включительно);

в районе дома № 17 по улице Татарской (парковка в районе ТЦ «Флагман»);

на зеленых зонах от остановки «ВНИИМС» до улицы Нахимова, от улицы Нахимова до Окружной дороги;

на зеленой зоне в Дягилеве в районе конечной остановки автобуса № 18 (в районе дома № 64 по улице Центральная);

в районе дома № 36а по улице Соборная;

на зеленой зоне на Касимовском шоссе между улицами Тимуровцев и Советской Армии за остановкой «ТЦ „Лента“».

Желающих принять участие в субботнике попросили иметь при себе перчатки. Необходимый инвентарь предоставят на местах сотрудники «ДБГ».