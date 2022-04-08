В Рязани продолжают поиски 30-летней Анны Шушкиной. Об этом сообщили в пресс-службе
В последний раз женщину видели 14 августа 2021 года в районе дома № 35 по улице Семинарской. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы на момент исчезновения: рост около 160 см, худощавого телосложения, прямые длинные каштановые волосы, серые глаза. У рязанки был шрам на подбородке справа.
Она была одета в мужские черные шорты и синюю майку.
Как сообщили в
Тех, кто что-то знает о местонахождении или судьбе Анны Шушкиной, просят обращаться в полицию по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 23, по телефонам: +7-4912-45-57-65, 28-29-01 или 02 (102/112 — с мобильных операторов) или в Следственное управление Следственного комитета России по Рязанской области по телефону: