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В Рязани продолжают поиски 30-летней Анны Шушкиной
Женщина пропала в августе 2021 года.

В Рязани продолжают поиски 30-летней Анны Шушкиной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В последний раз женщину видели 14 августа 2021 года в районе дома № 35 по улице Семинарской. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы на момент исчезновения: рост около 160 см, худощавого телосложения, прямые длинные каштановые волосы, серые глаза. У рязанки был шрам на подбородке справа.

Она была одета в мужские черные шорты и синюю майку.

Как сообщили в региональном следкоме, после исчезновения женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Ведется расследование.

Тех, кто что-то знает о местонахождении или судьбе Анны Шушкиной, просят обращаться в полицию по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 23, по телефонам: +7-4912-45-57-65, 28-29-01 или 02 (102/112 — с мобильных операторов) или в Следственное управление Следственного комитета России по Рязанской области по телефону: +7 (910) 906-11-41.