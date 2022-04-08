В Рязани продолжают поиски 30-летней Анны Шушкиной

Женщина пропала в августе 2021 года.

В Рязани продолжают поиски 30-летней Анны Шушкиной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД .

В последний раз женщину видели 14 августа 2021 года в районе дома № 35 по улице Семинарской. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы на момент исчезновения: рост около 160 см, худощавого телосложения, прямые длинные каштановые волосы, серые глаза. У рязанки был шрам на подбородке справа.

Она была одета в мужские черные шорты и синюю майку.

Как сообщили в региональном следкоме , после исчезновения женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Ведется расследование.