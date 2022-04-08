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В Рязани оштрафовали мужчину, проехавшего на «красный»
Правонарушение попало на ролик.

В Рязани мужчину, проехавшего на «красный», оштрафовали на 1 000 рублей. Об этом сообщило региональное УМВД.

24-летнего рязанца, находившегося за рулем «ВАЗ-2114», привлекли к отвественности за проезд на запрещающий сигнал.

В полиции предупредили, что при повторном нарушении ему будет грозить штраф в размере пяти тысяч рублей или от четырех до шести месяцев лишения прав.

Напомним, видео с моментом проезда на «красный» опубликовано в четверг, 7 апреля.