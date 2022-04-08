В Рязани две ночи подряд будут перекрывать движение на участке Северного обхода

Движение по мосту через Трубеж закроют из-за работ по техобслуживанию механизмов пролетного строения.

В Рязани две ночи подряд будут перекрывать движение на участке дороги «Северный обход». Об этом сообщила пресс-служба дирекции дорог региона .

Движение по мосту через Трубеж закроют из-за работ по техобслуживанию механизмов пролетного строения. Ограничения будут действовать с 23:00 21 апреля до 5:00 22 апреля и с 23:00 22 апреля до 5:00 23 апреля.

Водителей попросили учитывать информацию при планировании маршрута.