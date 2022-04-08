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В Омске педофила-рецидивиста задержали за развращение пятерых детей
Чтобы дети ничего не рассказывали, мужчина дарил им деньги и подарки. О преступлении стало известно, когда родственники увидели у одного из детей переписку в телефоне.

В Омске педофила-рецидивиста задержали за развращение пятерых детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СУ СКР.

59-летний житель Омска в 2009 году уже был осужден за развращение своей дочери. В 2021 и 2022 году он совершал действия сексуального характера в отношении детей своей бывшей сожительницы и семьи своих приятелей. За молчание он дарил детям деньги и подарки.

О его действиях стало известно только в апреле 2022 года, когда у одного из детей нашли в телефоне переписку. Мужчину задержали.

Уголовное дело возбудили по пункту б части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и части 2 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»). Злоумышленнику грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

Ранее Владимир путин подписал закон об ужесточении наказания за педофилию. А детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила вернуть смертную казнь для педофилов-убийц.