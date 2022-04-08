В Новосибирской области двое детей погибли на пожаре

Возгорание случилось в четверг, 7 апреля, в доме на улице Трактовая в поселке Низовка.

В Новосибирской области двое детей погибли на пожаре. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления следкома .

Возгорание случилось в четверг, 7 апреля, в доме на улице Трактовая в поселке Низовка. По информации следователей, в доме находились пьяный 53-летний мужчина, а также трое его детей: десяти- и 15-летняя девочки, 13-летний мальчик. Мать детей была на работе. Пожарным о возгорании информацию направил дымовой извещатель.

«После локализации возгорания в доме были обнаружены тела девочки 2006 года рождения и мальчика 2008 года рождения. Еще один ребенок (девочка 2011 года рождения) была госпитализирована с ожогами в больницу для оказания необходимой медицинской помощи», — отметили в следкоме.

Мужчина не пострадал. На него завели уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Ему грозит до четырех лет лишения свободы.