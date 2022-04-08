В Ленинградской области упал истребитель МиГ-31
Экипаж катапультировался.
В Ленинградской области потерпел крушение истребитель МиГ-31. Об этом сообщило
Инцидент произошел в пятницу, 8 апреля.
Самолет упал во время планового учебно-тренировочного полета. Как пишет издание, экипаж катапультировался. «К месту происшествия направлены три вертолета Ми-8 поисково-спасательной службы», — сообщили в пресс-службе органа.
Отмечается, что истребитель упал в безлюдном месте. Разрушений на земле нет.
«По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность», — добавили в пресс-службе.