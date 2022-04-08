В Горроще закрыли наркопритон

Организатору грозит до четырех лет тюрьмы.

В Горроще закрыли наркопритон. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На улице Гоголя 42-летний местный житель организовал наркопритон в своей квартире. В помещении собирались несколько человек и употребляли синтетические наркотики.

Оперативники пресекли деятельность притона. В квартире нашли предметы со следами «синтетики». Хозяина квартиры задержали.

Выяснилось, что ранее мужчина уже был судим за организацию притона. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержания притона для потребления наркотических средств»). Ему грозит до четырех лет тюрьмы.