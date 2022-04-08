Умер рязанский поэт Борис Жаворонков

Об этом сообщил министр культуры региона Виталий Попов.

Умер рязанский поэт Борис Жаворонков. Об этом сообщил министр культуры региона Виталий Попов на странице в соцсети « ВКонтакте ».

Жаворонков был членом Союза писателей и Союза журналистов России. Он прошел Великую Отечественную войну. В 2004 году его удостоили звания «Почетный гражданин Рязани».

Борису Жаворонкову было 96 лет.

«Жизнь Бориса Ивановича — яркий пример служения Отечеству и литературе, величайший вклад в историческое и духовное наследие России. Сердечные соболезнования семье, родным и близким. Светлая память о замечательном рязанском Поэте, Фронтовике, Гражданине Борисе Ивановиче Жаворонкове навсегда в наших сердцах», — написал в некрологе Виталий Попов.