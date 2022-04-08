Рязанка пожаловалась, что в торговом центре включили песню Макса Барских

Женщина рассказала, что приехала в торговый центр около 8:20 утра и услышала композицию исполнителя.

Рязанка пожаловалась, что в ТРЦ «Премьер» включили песню Макса Барских. Об этом она сообщила в соцсети.

Женщина рассказала, что приехала в торговый центр около 8:20 утра и услышала композицию исполнителя.

«На всю округу звучала песня Макса Барских. Это как вообще возможно? Люди, которые это включают в эфире, вы совсем себя не уважаете, равно как и жителей города и страны?» — возмутилась рязанка.

Она отметила, что певец «поливает грязью» русских.

«А вы развлекаете народ под его песенки. Вы знаете, мерзко это все. И нет никакого желания больше к вам приезжать», — добавила автор сообщения.

Отметим, ранее Барских запретил использовать свою музыку в России.