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Рязанца осудили за угрозу бабушке убийством
Инцидент произошел в сентябре 2021 года.

28-летнего рязанца осудили за угрозу бабушке убийством. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел 30 сентября 2021 года, около 17:00. Пьяный мужчина был дома со своей 86-летней бабушкой, являющейся инвалидом второй группы. Осужденный устроил скандал и начал разбрасывать вещи.

Бабушка сделала замечание. Это разозлило мужчину, и он решил ее припугнуть. Рязанец взял нож, направил его в области ее шеи и начал кричать, что убьет ее. Пожилая женщина испугалась. Она сидела на месте и не могла оказать сопротивление внуку.

В дом зашла соседка. Увидев случившееся, она начала кричать, чтобы внук отошел от бабушки. В этот момент мужчина выбросил нож в раковину.

Осужденный признал вину.

Его осудили на один год семь месяцев лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.