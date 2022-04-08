28-летнего рязанца осудили за угрозу бабушке убийством. Об этом сообщила
Инцидент произошел 30 сентября 2021 года, около 17:00. Пьяный мужчина был дома со своей 86-летней бабушкой, являющейся инвалидом второй группы. Осужденный устроил скандал и начал разбрасывать вещи.
Бабушка сделала замечание. Это разозлило мужчину, и он решил ее припугнуть. Рязанец взял нож, направил его в области ее шеи и начал кричать, что убьет ее. Пожилая женщина испугалась. Она сидела на месте и не могла оказать сопротивление внуку.
В дом зашла соседка. Увидев случившееся, она начала кричать, чтобы внук отошел от бабушки. В этот момент мужчина выбросил нож в раковину.
Осужденный признал вину.
Его осудили на один год семь месяцев лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.