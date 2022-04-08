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Рязанца осудили за кражу ноутбука и денег у своей знакомой
Он украл ключи от дома и пришел в квартиру, когда там никого не было. На суде мужчина признал вину.

Рязанца осудили за кражу ноутбука и денег у своей знакомой. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В ноябре 2021 года 30-летний рязанец был в гостях у знакомой. В коридоре он увидел ключи от дома и забрал их себе. На следующий день он пришел в квартиру, когда там никого не было. Мужчина забрал ноутбук ASUS с зарядным устройством и 20 тысяч рублей после чего скрылся.

На суде злоумышленник признал вину. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. В течение этого времени мужчина должен будет доказать свое исправление.