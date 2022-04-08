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Российские таксисты предупредили о возвращении «бомбил»
Из-за экономических сложностей деятельность компаний стала убыточной.

Российские таксисты предупредили о возвращении «бомбил». Об этом пишет РБК.

Представители таксопарков сообщили об убыточности бизнеса из-за экономических сложностей.

По словам представителей компаний, увеличении платежей по лизинговым договорам, подорожание новых автомобилей, запчастей и страховки, снижение спроса на такси и текучка кадров, может привести к сокращению таксопарков в России и ухудшению качества поездок.

В частности, они предположили скорое возвращение «бомбил» на дороги.

Ранее сообщалось, что сервис такси «Ситимобил» прекратит работу в России с 15 апреля.