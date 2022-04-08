Российские пивовары сообщили об угрозе остановки производства из-за хмеля

В сообщении отмечается, что пивовары зависимы от поставок из Германии, Чехии, США, из-за чего есть угроза остановки заводов.

Российские компании могут остаться без сырья из-за отсутствия программы господдержки для производителей хмеля. Об этом сказано в обращении председателя совета Союза российских пивоваров (СРП) Даниила Бримана главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, пишет « Коммерсант ».

В сообщении отмечается, что пивовары зависимы от поставок из Германии, Чехии, США, из-за чего есть угроза остановки заводов. По словам специалиста, в общей сложности Россия использует в год 7-7,5 тысячи тонн хмеля, но доля внутреннего продукта составляет всего два процента.

Бриман добавил, что если поставки новых объемов в Россию затянутся, производство пива прекратится. Он объяснил, что процесс импортозамещения не будет быстрым.

В сообщении отмечается, что по оценкам Ассоциации хмелеводов России, увеличение производства хмеля в России до 1 тысячи тонн к 2030 году потребует более 500 млн руб. ежегодных субсидий в течение трех-пяти лет.

Также исполняющий обязанности президента AB InBev Efes (BUD, Stella Artois, Corona Extra) Ораз Дурдыев напомнил, что многие сорта хмеля, используемые в производстве, запатентованы и их сложно будет заменить. Он указал, что импорт других можно заменить в перспективе от пяти лет за счет должной господдержки.