Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 08
12°
Сбт, 09
11°
Вск, 10
14°
ЦБ USD 76.25 -6.35 08/04
ЦБ EUR 83.29 -7.31 08/04
Нал. USD 68.00 / 80.00 09:04
Нал. EUR 75.00 / 90.00 09:04
Новости
Публикации
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Материалы...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
5 апреля 16:40
2 271
Пропажа ряда лекарств из аптек: что об этом думают рязанцы и советуют...
Региональный минздрав провел мониторинг ассортимента и ...
3 апреля 10:18
10 825
Рязанцам рассказали, как получить новое «путинское» пособие на детей
Президент Владимир Путин объявил о введении нового ежем...
31 марта 15:55
6 877
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
18 681
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Российские пивовары сообщили об угрозе остановки производства из-за хмеля
В сообщении отмечается, что пивовары зависимы от поставок из Германии, Чехии, США, из-за чего есть угроза остановки заводов.

Российские компании могут остаться без сырья из-за отсутствия программы господдержки для производителей хмеля. Об этом сказано в обращении председателя совета Союза российских пивоваров (СРП) Даниила Бримана главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, пишет «Коммерсант».

В сообщении отмечается, что пивовары зависимы от поставок из Германии, Чехии, США, из-за чего есть угроза остановки заводов. По словам специалиста, в общей сложности Россия использует в год 7-7,5 тысячи тонн хмеля, но доля внутреннего продукта составляет всего два процента.

Бриман добавил, что если поставки новых объемов в Россию затянутся, производство пива прекратится. Он объяснил, что процесс импортозамещения не будет быстрым.

В сообщении отмечается, что по оценкам Ассоциации хмелеводов России, увеличение производства хмеля в России до 1 тысячи тонн к 2030 году потребует более 500 млн руб. ежегодных субсидий в течение трех-пяти лет.

Также исполняющий обязанности президента AB InBev Efes (BUD, Stella Artois, Corona Extra) Ораз Дурдыев напомнил, что многие сорта хмеля, используемые в производстве, запатентованы и их сложно будет заменить. Он указал, что импорт других можно заменить в перспективе от пяти лет за счет должной господдержки.