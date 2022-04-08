Решение о едином дне выпускника в 2022 году Рязани пока не приняли

Ранее стало известно, что в Рязанской области дату единого дня выпускника утвердили на 25 июня 2022 года.

Решение о едином дне выпускника в Рязани в 2022 году пока не приняли. Об этом сообщила глава регионального минобра Ольга Щетинкина, пишет ИД « Пресса ».

Щетинкина отметила, что эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется, но вопросы о каждом мероприятии решаются индивидуально.

" В настоящее время этот вопрос прорабатывается. Как только примут решение, администрация доведет информацию до образовательных учреждений", — сказала глава ведомства.

Ранее стало известно, что в Рязанской области дату единого дня выпускника утвердили на 25 июня 2022 года.