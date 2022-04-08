Появились подробности наезда на пешехода в Песочне

65-летняя местная жительница переходила дорогу вне пешеходного перехода. Ее сбила Skoda Rapid.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили подробности наезда на пешехода в Песочне.

Авария произошла в четверг, 7 апреля, в 22:20. На улице Советской армии около дома № 2 23-летний житель Рязани на Skoda Rapid наехал на 65-летнюю местную жительницу. Женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Пешеход получила травмы, ее доставили в больницу.

Проводится проверка.

Ранее об аварии сообщили очевидцы в соцсетях.