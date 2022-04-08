Песков объяснил слова о значительных потерях российских войск на Украине

Песков сообщил, что опирался на данные Минобороны России о погибшем 1351 военнослужащем.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил слова о значительных потерях российских войск во время специальной операции на Украине. Об этом пишет « МК ».

Песков сообщил, что опирался на данные Минобороны России о погибшем 1351 военнослужащем.

«Это же значительная цифра», — сказал пресс-секретарь президента.

Напомним, в эфире телеканала Sky News Песков рассказал, что Россия понесла значительные потери во время спецоперации на Украине. Он отмечал, что это «огромная трагедия».