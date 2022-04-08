Полиция опубликовала допрос рязанца, который напал на водителя автобуса

Инцидент произошел в пятницу, 8 апреля.

Полиция опубликовала допрос рязанца, который напал на водителя автобуса. Информацию РЗН. инфо прислало региональное УМВД.

По словам 25-летнего мужчины, в момент нападения он был пьян. Рязанец признал свою вину и «раскаивается в содеянном».

Инцидент произошел в пятницу, 8 апреля. В полицию поступило сообщение о нападении на водителя автобуса в Песочне. На место выехали правоохранители. Они установили личность и задержали мужчину.

51-летний водитель с черепно-мозговой травмой находится в ОКБ.