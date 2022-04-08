«Областная Рязанская газета»: К «Ряжскому Агроцентру» может иметь интерес крупный российский агрохолдинг

Издание продолжает разбираться в истории, когда трое граждан, спустя несколько месяцев после смерти председателя «Ряжского Агроцентра», пришли к новому руководству и потребовали доли как якобы действующие члены кооператива

К «Ряжскому Агроцентру» может иметь интерес крупный российский агрохолдинг. Об этом пишет «Областная Рязанская Газета». Издание продолжает разбираться в истории, когда трое граждан, спустя несколько месяцев после смерти председателя «Ряжского Агроцентра», пришли в начале 2021 года к новому руководству и потребовали свои доли как якобы действующие члены кооператива.

Корреспонденту издания стало известно, что интересы лиц, заявивших свои требования на активы «Ряжского Агроцентра» в Арбитражном суде, представляет ведущий юрисконсульт одного из крупнейших агрохолдингов России Г. К. «Агропромкомплектация».

«Областная Рязанская газета» также приводит слова председателя СПК «Ряжский Агроцентр» Александра Нечаева-младшего. Он говорит, что трое граждан, которые требовали у него долю прибыли, грозились в случае невыполнения их требований продать свои доли ГК «Агропромкомплектация».

«Вышеназванные лица заявили, что их в первую очередь интересуют активы кооператива в виде земельных участков, зданий и сооружений, а также денежных средств порядка 400 миллионов рублей», — пишет издание.

Местных жителей Ряжска в свою очередь беспокоят методы работы ГК «Агропромкомплектация», а именно бригадный метод работы. Такие бригады, состоящие из нанятых «со всего света» сельхозработников, обеспеченные техникой, прибывают на места, выполняют задачу: пашут, удобряют, сеют, убирают, а затем покидают отработанную территорию. О нормальном трудоустройстве, проживающих в этих районах селян речи не идёт, равно как и о развитии территории.

Напомним, что в январе 2021 года трое граждан заявили новому председателю СПК «Ряжский Агроцентр» Александру Нечаеву-младшему, что они якобы являются членами кооператива и, соответственно, претендуют на долю прибыли. Случилось это спустя два месяца после смерти отца Нечаева-младшего, который изначально руководил крупнейшим сельхозпредприятием региона.

Претенденты на многомиллионную прибыль предприятия обвинили Нечаева-младшего в подделке документов и рейдерском захвате. В ноябре 2021 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить информацию о возможном захвате предприятия. Информация не подтвердилась. В настоящее время в арбитражном суде Рязанской области рассматриваются гражданские дела по искам трех граждан, в которых они пытаются убедить суд в том, что являются членами кооператива. Как пишет «Областная Рязанская газета», в ходе суда выяснилось, что претенденты на доли в сельхозпредприятии Рязанской области «Ряжский Агроцентр» никогда там не числились в качестве работников кооператива.