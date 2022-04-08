Мэрия объявила о проведении конкурсов для перевозчиков на маршрутки №№ 45 и 96
Итоги конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении перевозок подведут 18 мая.
Мэрия объявила о проведении конкурсов для перевозчиков на две маршрутки. Соответствующие извещения опубликовали в пятницу, 8 апреля.
Перевозчиков планируют найти на маршрут № 45М2 «поселок Ворошиловка — микрорайон № 1 (Д-П)» и № 96М2 «ДПР-5 — БЦ «Олимп».
Итоги конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении перевозок подведут 18 мая.