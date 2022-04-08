Компания Booking заплатила штраф в 1,3 миллиарда рублей

Компания навязывала российским отелям и гостиницам невыгодные условия сотрудничества.

Компания Booking заплатила штраф в 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

В августе 2021 года Booking нарушила антимонопольное законодательство. Компания навязывала российским отелям и гостиницам невыгодные условия сотрудничества.

В ФАС отметили, что объекты размещения были обязаны предоставлять сервису и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг.

В ноябре 2021 года суд подтвердил размер штрафа, а в апреле 2022 года Booking заплатила 1,3 млрд рублей в бюджет России.

Напомним, в марте сервис ограничил возможности бронирования объектов в России.