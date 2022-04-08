Главой общественной палаты Рязани стала Лариса Крохалева

Ее избрали на заседании органа.

Председателем общественной палаты Рязани стала Лариса Крохалева. Об этом сообщили в пресс-службе гордумы в четверг, 7 апреля.

Директора Централизованной библиотечной системы города единогласно избрали на пост на заседании палаты. От лица депутатов гордумы ее поздравила первый зампредседателя Лариса Максимова.

«Вы обладаете неоспоримым авторитетом как в профессиональной, так и в общественной деятельности. Желаю Вам успешной и плодотворной работы», — сказала Максимова.

В разные годы Лариса Крохалева была замглавы администрации Рязани, а также зампредом правительства региона. Ранее председателем палаты был Андрей Кашаев.